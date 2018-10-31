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طالبان تعين سجناء سابقين في جوانتانامو اعضاء بمكتبها السياسي في قطر

طالبان تعين سجناء سابقين في جوانتانامو اعضاء بمكتبها السياسي في قطر
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