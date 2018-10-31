طالبان تعين سجناء سابقين في جوانتانامو اعضاء بمكتبها السياسي في قطر

شارع في العاصمة القطرية الدوحة

قال مسؤولون من حركة طالبان الأفغانية إن الحركة عينت خمسة قادة سابقين، أمضوا أكثر من عشر سنوات سجناء في جوانتانامو، أعضاء في المكتب السياسي في قطر حيث سيشاركون في أي محادثات سلام مستقبلية.

وسجن القادة الخمسة وهم محمد فضل ومحمد نابي وخير الله خيرخوا وعبد الحق واثق ونور الله نوري لمدة 12 عاما في مركز الاعتقال الأمريكي وأطلق سراحهم في عام 2012 في إطار تبادل سجناء مقابل الجندي الأمريكي بو برجدال.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إنهم استقروا في قطر بعد إطلاق سراحهم لكنهم لم يشاركوا حتى الآن بشكل مباشر في النشاط السياسي.

وجاءت التعيينات في الوقت الذي تتزايد فيه قوة الدفع لإجراء محادثات لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما في أفغانستان.

وظهرت قطر كنقطة اتصال أساسية بين طالبان والحكومة الأمريكية. وفي وقت سابق هذا الشهر اجتمع مسؤولون من طالبان مع المبعوث الأمريكي الخاص المعين حديثا زلماي خليل زاد في العاصمة القطرية الدوحة بعد أن اجتمعوا مع أليس ولز القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط أسيا في وقت سابق هذا العام.

وقال مسؤول من طالبان في قطر إن القادة السابقين الذين كانوا مقربين من مؤسس الحركة الراحل الملا محمد عمر لم يلتحقوا بالمكتب السياسي في وقت سابق لكن المكتب كان يستعين بأرائهم ونصائحهم في السابق.

وقال أحد أعضاء المكتب السياسي لطالبان في قطر ”كانوا يسهمون في قضايا مهمة معينة بصفتهم الشخصية. والأن أُعلنوا رسميا أعضاء في المجلس السياسي في قطر وسيمثلون حركة طالبان في محادثات السلام مع الزعماء الأجانب“.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الزعماء الخمسة كانوا يخضعون لقيود على الحركة في السابق لكن يمكنهم السفر الآن وحضور مفاوضات السلام.

وجاء تعيينهم في أعقاب إطلاق باكستان الأسبوع الماضي سراح الملا عبد الغني بارادار القيادي البارز في طالبان.