طالبان تغلق صالونات التجميل خوفا على الاسر من تكاليف الافراح

شنت حركة طالبان التي تحكم افغانستان حربا على صالونات تجميل السيدات وقامت باغلاق المئات منها بحجة مخالفتها للدين الاسلامي

وجاءت خطوة طالبان مع انتهاء المهلة التي حددتها الحركة طالبان، واشارت الى ان عملية الاغلاق ستكون بشكل دائم وتقول الأمم المتحدة إنها تسعى إلى إقناع طالبان بالعدول عن قرار المنع، خاصة أن 60 ألف امرأة سيفقدن مصدر رزقهن. في الوقت الذي تظاهر معارضو القرار في الأسبوع الماضي، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المعارضين للقرار.

وكانت الحكومة المتشددة في كابول قد اصدرت اوامرها الشهر الماضي باغلاق الصالونات وبررت القرار بأن التجمل مثل تنظيف الحواجب وتطويل الرموش غير إسلامي.

وافادت بان الأسر تتكبد نفقات غير ضرورية لدفع تكاليف خدمات التجميل للعرائس قبيل الزفاف.