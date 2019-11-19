طالبان تفرج عن أميركي وأسترالي ضمن صفقة تبادل للسجناء

جرت مبادلة الرهينتين بثلاثة من قادة المتشددين منهم المتشدد البارز أنس حقاني.

ال مسؤولان من أفغانستان إن حركة طالبان أطلقت الثلاثاء سراح الأمريكي كيفن كينج والأسترالي تيموثي ويكس اللذين كانت تحتجزهما رهينتين وذلك في إطار اتفاق مبادلة سجناء مع الحكومة الأفغانية.

وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه ”تم إطلاق سراح الأستاذين الجامعيين وهما محل رعاية الآن“.

وجرت مبادلة الرهينتين بثلاثة من قادة المتشددين منهم المتشدد البارز أنس حقاني.

وقالت مصادر من حركة طالبان في وقت سابق الثلاثاء إن ثلاثة قياديين وصلوا قطر في إطار عملية مبادلة برهينتين غربيين تحتجزهما طالبان.

ويُنظر لقرار الحكومة الأفغانية تنفيذ المبادلة باعتباره عاملا رئيسيا لضمان إجراء محادثات مباشرة مع الحركة التي ترفض حتى الآن التواصل مع حكومة يصفونها بأنها غير شرعية.

وقالت المصادر، وأحدها في قطر مقر القيادة السياسية لطالبان، إن الحركة ستطلق اليوم سراح الرهينتين.

وقال أحد المصادر، وهو زعيم بارز بالحركة في أفغانستان طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث علنا عن المبادلة، ”سجناؤنا الثلاثة أُطلق سراحهم مساء الاثنين“.

وأضاف ”بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحهم تم نقلهم جوا إلى الدوحة وتسليمهم إلى المكتب السياسي في قطر“.

ولم يتسن على الفور الوصول لممثلين عن الحكومة الأفغانية أو للسفارة الأمريكية في كابول للتعليق.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني يوم 12 نوفمبر تشرين الثاني إن الحكومة ستطلق سراح أنس حقاني القيادي البارز بحركة حقاني، المسؤولة عن بعض من أسوأ أعمال العنف في السنوات الأخيرة، واثنين من قادة طالبان.

لكن المبادلة أرجئت فجأة ونقلت طالبان رهائنها إلى مكان جديد عندما لم يصل قادتها إلى قطر.

