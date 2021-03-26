"طالبان" تهدد بالعودة إلى استهداف القوات الأجنبية

هددت حركة "طالبان" اليوم الجمعة باستئناف القتال ضد القوات الأجنبية في أفغانستان إذا لم تلتزم بالموعد النهائي للانسحاب في الأول من مايو.

وقالت الحركة في بيان لها إنها "ستضطر إلى مواصلة الجهاد والكفاح المسلح ضد القوات الأجنبية لتحرير بلادها" إذا لم يتم الالتزام بالموعد النهائي الذي تم الاتفاق عليه مع واشنطن العام الماضي.

يأتي هذا التهديد بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال الخميس إنه "سيكون من الصعب الالتزام بالموعد المحدد للانسحاب من أفغانستان اعتبارا من الـ1 من مايو المقبل"، لكن القوات الأمريكية ستنسحب من هناك "بشكل آمن ومنظم". (رويترز)