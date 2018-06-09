طالبان توافق على وقف اطلاق النار

أفغانستان: طالبان توافق لأول مرة على وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر

أعلنت حركة طالبان السبت وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام مع قوات الأمن الأفغانية خلال عيد الفطر، هو الأول من نوعه في هذه المناسبة منذ الغزو الأمريكي العام 2001. لكن أوضحت الحركة أن عملياتها ضد القوات الأجنبية ستستمر.

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني الخميس وقفا مؤقتا لإطلاق النار مع حركة طالبان في مناسبة عيد الفطر وووافقت من جهتها الحركة على ذلك حسب ما أعلنت السبت.

وهذه المرة الأولى التي توافق فيها حركة طالبان على وقف لإطلاق النار خلال عيد الفطر منذ الاجتياح الأمريكي سنة 2001.

لكن الحركة حذرت من أن عناصرها "سيدافعون عن أنفسهم بشدة" في حال تعرضهم لهجوم، وذلك في بيان تم إرساله إلى وسائل الإعلام بعد يومين على إعلان الحكومة الأفغانية.