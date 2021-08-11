طالبان على ابواب كابول والحكومة تعزل قائد الجيش

عزلت الحكومة الافغانية قائد الجيش في البلاد في ظل التقدم السريع لمليشيا طالبان التي باتت على ابواب العاصمة كابول بعد سيطرتها على غالبية الولايات والمعابر في البلاد

عزل قائد الجيش

وقالت تقارير اعلامية افغانية ان الحكومة اعفت قائد أركان الجيش الأفغاني من منصبه وعينت قائد قوات العمليات الخاصة خلفا له، على خلفية استمرار تفاقم الظروف الميدانية في البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" اليوم الأربعاء عن مسؤولين تأكيدهم تعيين قائد فيلق العمليات الخاصة، الجنرال هيبة الله علي زي، رئيسا جديدا لهيئة الأركان، خلفا للجنرال ولي أحمدزي.

Breaking - Gen. Hibatullah Alizai, the commander of the Special Operations Corps, was appointed as the chief of army staff, replacing Gen. Wali Ahmadzai, officials confirmed. #Afghanistan pic.twitter.com/McEPXcgGX0 — TOLOnews (@TOLOnews) August 11, 2021

طالبان على ابواب كابول

ياتي ذلك فيما استسلم مئات الجنود التابعين للقوات الأفغانية لعناصر من حركة طالبان قرب ولاية قندوز بشمال البلاد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.

وقال عضو مجلس ولاية قندوز، عمر الدين والي: "هذا الصباح استسلم مئات من الجنود والشرطيين وعناصر من قوات المقاومة كانوا متمركزين في المطار، لحركة طالبان مع كل عتادهم".

Afghanistan

FOB Morales Frazier former US, French base in the Nejrab district of Kapisa province fell to the #Taliban #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/3pzr4Lm7xY — JA🇵🇰 (@KaptanTiger_) August 10, 2021

فيما حذرت تقارير اعلامية من نتائج سيطرة الحركة المتمردة في افغانستان على غالبية عواصم الاقاليم والمعابر فيما باتت على ابواب العاصمة كابول محذرة من السيطرة عليها خلال اسابيع فقط

ولم تتعرض كابول لتهديد مباشر في ظل هذا التقدم، إلا أن هجوم طالبان يواصل الضغط على قوات الأمن الأفغانية التي تقاتل المسلحين بمفردها، الآن إلى حد كبير.

وتأتي هذه التصريحات في ظل احتدام المواجهات بين القوات الحكومية الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، التي تمكنت في الأسابيع الأخيرة من تحقيق مكاسب والسيطرة على عواصم 9 ولايات من أصل 34 ولاية.