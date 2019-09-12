طالبان لـ ترامب: افغانستان مقبرتك

قال الناطق باسم حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد، اليوم الخميس، إنّ على مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "يفهّمهوه طبيعة أفغانستان"، وكونها "مقبرة الإمبراطوريات"، داعياً إياه إلى "التريث".

وذكر مجاهد، في تغريدة على "تويتر"، أنّ الولايات المتحدة الأميركية استخدمت جميع أنواع القوة في أفغانستان خلال 18 عاماً الماضية، و"رغم ذلك مقاومتنا قويت، وفي المقابل فشلت الاستراتيجيات الحربية الأميركية وجنرالاتهم. من هنا وجب التريث".

وجاء ذلك رداً على تصريحات ترامب، أمس الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ18 لاعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وقال فيها إنّ "الهجمات الأميركية على طالبان، خلال الأيام الأخيرة، والتي لم يسبق لها مثيل، ستستمر"، متوعداً بـ"تعزيز تلك الهجمات"، مضيفاً أنّ "الغارات الأميركية ضربت العدو بشكل أقوى وستستمر".

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، في 8 سبتمبر/ أيلول الحالي، وقف الحوار مع "طالبان" بذريعة مقتل جندي أميركي قبل أيام، في هجوم للحركة، بالعاصمة الأفغانية كابول.

واعتبرت "طالبان"، في المقابل، أنّ "الخاسر الأكبر" بسبب إعلان الرئيس الأميركي هي القوات الأميركية نفسها، مؤكدة أنّ "أبواب الحركة مفتوحة والولايات المتحدة ستعود إلى الحوار"