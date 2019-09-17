طالبان مستعدة لتوقيع اتفاق سلام مع واشنطن

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة، شير محمد عباس ستانكازي، في حوار الثلاثاء، إن الحركة على استعداد “للتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف لقسم هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الناطق بلغة البشتو أن المسلحين سوف يعلنون وقف إطلاق النار مع القوات الأمريكية في أفغانستان بمجرد توقيع الاتفاق.

يشار إلى أن حركة طالبان والولايات المتحدة كانتا تجريان مباحثات لتوقيع اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما في أفغانستان عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء مباحثات السلام الأسبوع الماضي، معللا قراره بمقتل جندي أمريكي و13 آخرين في هجوم لطالبان مطلع هذا الشهر.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم المكتب السياسي للحركة في الدوحة إن وفدا مؤلفا من أربعة أفراد سافر لإيران، حيث التقى بمسؤولين بارزين منهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الإثنين.

وأضاف المتحدث أنه جرى مناقشة عملية السلام وحماية مشاريع التنمية الإيرانية في أفغانستان خلال المباحثات.

وكان وفد مؤلف من ثلاثة أشخاص من ممثلي طالبان، بقيادة ستانكازي، قد توجه الأسبوع الماضي لموسكو لمناقشة عملية السلام مع مسؤولين روس.

يشار إلى أن العمليات المتبادلة بين القوات الأفغانية وطالبان تصاعدت في عدة مناطق بأفغانستان. (د ب أ)