طالبان: ممنوع حلق اللحى

منعت حركة «طالبان» الأفغانية حلق اللحى في ولاية هلمند بجنوب أفغانستان، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية وانتشرت رسالة رسمية من سلطات «طالبان» على وسائل التواصل الاجتماعي، يحذّر فيها مسؤولو الحركة بالولاية محال الحلاقة من عواقب حلاقة اللحى، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.



وقال مدير المعلومات والثقافة لدى «طالبان» حافظ راشد هلمند لصحيفة «إيتيلاتروز» اليومية إن القرار اتُخذ من الشرطة الدينية لـ«طالبان» خلال اجتماع مع أصحاب محال الحلاقة في الولاية.

وأطاح مسلحو «طالبان» بالحكومة الأفغانية المدعومة دولياً الشهر الماضي. ومنذ ذلك الحين، فرض النظام الفصل بين الجنسين في الفصول الجامعية ومنع السيدات من العمل في الأماكن العامة، إضافة إلى عدم السماح للفتيات بالذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس.