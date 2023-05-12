طالبة جامعة البصرة .. رفضت الزواج منه فطعنها وفر هاربا

شهد حرم جامعة البصرة جنوبي العراق واقعة صادمة تمثلت في اقدام شخص على طعن طالبة في رقبتها وظهرها بسبب رفضها الزواج منه، بحسب ما افاد مصدر امني الخميس.

وقال المصدر ان الجاني دخل الى مجمع كليات باب الزبير التابع للجامعة وقام بمهاجمة الطالبة التي انتهت للتو من اداء امتحاناتها الفصلية، حيث طعنها بسكين في الرقبة والظهر.

واضاف ان المهاجم فر تاركا الطالبة تخوض في دمائها، مشيرا الى انه ارتكب الجريمة بحقها "بسبب رفضها الزواج منه".

ونقل موقع "شفق نيوز" عن المصدر قوله انه جرى نقل الطالبة الى مستشفى الجمهوري في البصرة لتلقي العلاج، واصفا حالتها بانها "حرجة".

ومن جانبه، نقل موقع قناة "ان ار تي في" عن موظف في الجامعة رفض كشف اسمه القول انه تم العثور صباح الخميس على الطالبة (ز ك د) التي تدرس في كلية تربية البنات وهي مضرجة في دمائها في مبنى قيد الانشاء خلف كلية القانون.

واضاف ان صراخ الطالبة هو ما قاد الى العثور عليها، مشيرا الى انها تحدثت عن ان شخصا مجهولا اصطحبها تحت التهديد الى المعمل حيث قام بطعنها ثم لاذ بالفرار تاركا اياها تصارع الموت.



وقال رواد مواقع تواصل ان الجاني الهارب يدعى (ض ع) وهو من سكان كربلاء.

واظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة دخول الجاني الى الجامعة متنكرا بزي طالب ثم قيامه بمرافقة الطالبة الى كرفان في مبنى قيد الانشاء قرب كلية القانون، بحسب ما اورده موقع "964".

واضاف الموقع ان الكاميرات رصدت الجاني وهو يغادر الكرفان بعد دقائق ويداه ملطختان بالدماء ولاذ بالفرار، ثم تبعته الفتاة التي خرجت وهي تجر نفسها وتصرخ طالبة النجدة قبل ان يهرع احد الاشخاص لنجدتها بعدما سمع استغاثتها.

