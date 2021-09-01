طالبة هندسة اردنية تنسحب من مسابقة دولية بسبب مشاركة اسرائيل

“إن منافستي مع من أصارعه على الوجود في الأصل إثبات لوجوده، وهذا مرفوض”، بهذه الكلمات علقت الطالبة الاردنية لينة حوراني التي انسحبت من مشروع دولي بسبب مشاركة اسرائيل

وكانت طالبة الهندسة المعمارية في الجامعة الأردنية لينة الحوراني تشارك في مشروع عالمي طرحته جامعة (جون هوبكنز) في الولايات المتحدة، لإيجاد حلول للمدن للتعافي من آثار وباء كورونا، على الصعيد الاقتصادي والبيئي والحضري وغيره.

وفي الاجتماع الاول بين ممثلي المسابقة وممثل أمانة عمان حيث اوضح الاول أن العاصمة الاردنية عمّان ستتنافس مع الاحتلال عن الشرق الأوسط، وهو ما رفضته الطالبة الحوراني.

وقالت المهندسة الأردنية: “إن منافستي مع من أصارعه على الوجود في الأصل إثبات لوجوده، وهذا مرفوض”، وقامت بالانسحاب، لتعلق لاحقا على صفحتها على فيسبوك بجملة “نحن مبادئ تختبر”.