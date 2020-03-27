طالبو اللجوء يغادرون المنطقة الحدودية مع اليونان

غادر طالبو اللجوء المنطقة الحدودية مع اليونان بعد انتظار دام شهراً على أمل التوجه إلى البلدان الأوروبية.

وأبلغ طالبو اللجوء موظفي دائرة الهجرة بولاية أدرنة (شمال غربي تركيا) فقدانهم الأمل من فتح السلطات اليونانية الحدود أمامهم للتوجه إلى البلدان الأوروبية الأخرى.

جاء ذلك بعد أن أقنع موظفو الهجرة طالبي اللجوء بأن بقاءهم في العراء يشكل خطراً عليهم من انتشار فيروس كورونا، حيث أعلن طالبو اللجوء بأنهم يرغبون بمغادرة المنطقة الحدودية.

وتم نقل طالبي اللجوء بحافلات بتنسيق من إدارة ولاية أدرنة إلى دور للضيافة حيث سينهون فترة الحجر الصحي فيها في إطار التدابير المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا، ومن ثم سينقلون إلى المناطق المناسبة في تركيا.

والخميس صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأن نحو 150 ألفا و600 طالب لجوء عبروا إلى اليونان من البر والبحر منذ 28 فبراير الماضي.

وأشار صويلو إلى وجود 4 آلاف و600 شخص ينتظرون أمام معبر “بازاركوله” الحدودي الفاصل بين تركيا واليونان.

ومنذ 27 فبراير/شباط الماضي، بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا. (الأناضول)