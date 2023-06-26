طالب فاشل يعتقل الكادر التعليمي في جامعة الشام

اقدم طالب فاشل في جامعة الشام الواقعة تجت سيطرة المعارضة السورية على الاعتداء على رئيس الجامعة والكادر التعليمي ووجه لهم الاهانات والشتائم قبل ان يتم القبض عليه

وفي التفاصيل فقد قالت مصادر في المعارضة السورية لـ البوابة ان الفيلق الثالث اعتقل الطالب والمجموعة المسلحة التي تتبع له والتي اقدمت على هذا الفعل الشنيع

وفي التفاصيل التي وردت لـ البوابة فان الطالب يدرس في الجامعة المذكورة منذ 7 سنوات تخصص الهندسة المدنية ولم يفلح في اجتياز الفرص الممنوحة له في الامتحانات فقدم على نظام اسمة "الاستنفاذ" الذي يعطي الطالب فرصة اضافية لكنه لم يكمل، والسنة الحالية قدم استنفاذ مرة ثانية وتمت الموافقة عليه بشكل استثنائي من رئاسة الجامعة ، وكان المطلوب منه تقديم مشروع عملي، لكنه رفض تقديم المشروع وطالب الادارة وضع علامة كاملة له من دون تقديم المشروع، ورفض دفع الرسوم، فتوجه له رئيس الجامعة عارضا عليه مساعدته في دفع الرسوم ، لكن الطالب تعنت ورفض المساعدة وابلغ الطالب عميد الجامعة ان لديه ما يكفي لشراء الجامعة لكنه لن يدفع قرش واحد ويريد ان ينجح ويتخرج رغما عن الادارة

واليوم كان الاخير في الامتحانات حيث تواجد رئيس الجامعة ونائبه والدكاترة حيث منعتهم العصابة المسلحة التابعة للطالب واوقفتهم على الجدار وقامت بضربهم وشتمهم واهانتهم

الطالب توجه للكادر التدريسي خلال الاعتداء بعبارات بينها "انا بشتريكم، وبدي أنجح غصباً عنكم"، فيما اُغلقت جامعة الشام حتى إشعار آخر..