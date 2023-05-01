طالب ينقذ 70 تلميذا من خطر الموت (فيديو)

البوابة - شاءت العناية الإلهية، أن يتدخل طالب لإنقاذ 70 تلميذا من زملائه، عندما فقد سائق الحافلة التي كانوا يستقلونها نحو المدرسة الوعي أثناء القيادة، في مدينة وارن في ولاية ميشيغان الأمريكية.

وفي التفاصيل، هرع الطالب الجريء إلى مقود الحافلة، في اللحظة التي فقد فيها السائق الوعي، عندما كان يخاطب إدارة المدرسة عبر الراديو، ويبلغهم بسوء حالته الصحية.

وتمكن الطالب ديلون ريفز، من الإمساك بمقود الحافلة، والسيطرة عليها، باستخدام فرامل اليد، لتتوقف الحافلة بعدها.

وكشفت كاميرا المراقبة المثبتة في الحافلة، تفاصيل الحادثة وسرعة البديهة التي يتمتع بها الطالب، وقدرته على التصرف بسرعة لإنقاذ زملائه، الذين كانوا معرضين لخطر الموت، بعد سيطرته على الحافلة، والطلب من زملائه الاتصال بالطوارىء.