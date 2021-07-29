طبخت ملوخية: اعتقال سيدة سورية في المانية

داهمت الشرطة الالمانية منزل لاجئة سورية بعد تقديم بلاغ من قبل الجيران الذين تلقو طبق ملوخية من جارتهم تعبيرا عن الود والمحبة وتماشيا مع التقاليد العربية

وفي التقاصيل وفق ما نقل موقع "ألمانيا بالعربي" فقد جاءت الشرطة الألمانية إلى منزلهم بعد أن تلقوا بلاغاً من جارتهم، وذلك على خلفية تلقيها صحن من طبخة مشرقية وعربية اسمها “الملوخية”.

وقال المصدر ان الجارة الألمانية ظنت أن ما قدموه لها هي نوع من “أنواع الممنوعات”.

ونقلت ابنه السيدة المعتقلة في مقطع مصور نشرته على حسابها في تيك توك، أن والدتها قامت بعمل طبخة ملوخية ومن ثم سكبت صحناً وأخذته للجارة، ليتفاجئوا بعد وقت قليل أن السلطات اتقرع عليهم الباب ليستفسروا عن الصحن وما يحتويه.

وتابعت الفتاة أن أمها تقول لهم أنه لذيذ باللغة الالمانية دون أن تدخل في حوار توضيحي معهم لضعف لغتها.