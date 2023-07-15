طبيب اردني يقتل مريض لبناني بولاية ميشيغان

اجهز طبيب اسنان اردني على مريض من أصول لبنانية رميا بالرصاص مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأميركية بعد ان اتهمت عائلة القتيل، الطبيب بأنه كان يمارس المهنة بطريقة غير قانونية من قبو منزل.

وأعلنت شرطة ديربورن توجيه اتهامات ضد طبيب الأسنان في وفاة المريض اللبناني، 6 يوليو/ تموز.

وقالت الشرطة انها عثرت على اللبناني نصر الدين (الذي يبلغ من العمر 28 عامًا،) مقتولًا بالرصاص، في الساعة 12:55 صباحًا في منزل بشارع أولمستيد، قرب وسط المدينة.

وذهب نصر الدين إلى الطبيب عدة مرات لعلاج أسنانه ، وتواصل معه الأسبوع الماضي، وطلب منه أن يفعل شيئًا حيال الألم، وردًّا على ذلك، طلب الطبيب من نصر الدين أن يأتي إلى المنزل في منتصف ليل الأربعاء، لتسكين بعض الآلام

وقالت اخت نصر الدين، في تصريحات صحفية إن الطبيب كان يدير عيادة أسنان من قبو منزل. وإن علاج الأسنان تسبب في ألم شديد ومتكرر بالفم.

وتعتقد أسرة الضحية أن الطبيب شعر بالتهديد من نصر الدين، واعتقد أنه قد يخبر السلطات بالممارسة غير القانونية المزعومة وافادت مصادر الشرطة ان الضحية اصيب برصاصة واحدة على الاقل

وقد جرى اعتقال الطبيب في يوم الجريمة نفسه، ووجهت إليه تهمة القتل من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى تهمة جناية بسلاح ناري واكدت الاخت ان شقيقها كان اعزل

وحسب المعلومات فان الطبيب حاول الحصول على اعتماد كطبيب أسنان بولاية مينيسوتا، ولكن طلبه قوبل بالرفض، وبعد ذلك، جاء إلى ولاية ميشيغان.