طرابلس تدعو تركيا لسحب مرتزقتها من ليبيا

دعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تركيا إلى التعاون لإنهاء وجود كل القوات الأجنبية الموجود على أراضي بلادها.

ودعت المنقوش في مؤتمر صحفي مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلوـ أنقرة إلى اتخاذ خطوات لتنفيذ كل مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن.

من جانبه قال جاويش أوغلو إن هدف زيارة الوفد التركي إلى ليبيا هو تجديد دعم حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي مرة أخرى.

وأضاف أن الجانبين بحثا مذكرة تفاهم حول التخصصات البحرية وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مؤكدا في الوقت نفسه على وحدة واستقلال وسيادة ليبيا.

وكان وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو يرافقه وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس هيئة الأركان التركي يشار جولر، قد وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس لإجراء محادثات رسمية.

المنقوش في ايطاليا

وفي وقت سابق وامام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي في روما، شددت المنقوش على ضرورة إنهاء جميع أشكال الوجود العسكري المباشر في ليبيا والتي يجب تسليمها بالكامل للحكومة الليبية. وأكدت أن حكومة الوحدة تعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

أما بخصوص قضية الهجرة غير الشرعية، قالت وزيرة الخارجية الليبية إنها قضية واسعة وشائكة جدا، مؤكدة أنها ملف إقليمي ودولي لا يمكن لليبيا إدارته بمفردها بسبب نقص الموارد.