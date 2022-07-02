طرابلس.. مقتل لبناني هاجم مركزا للجيش وطعن جنديا

هاجم مواطن لبناني فجر اليوم السبت، مركزا للجيش اللبناني في منطقة الريفا – طرابلس، بالسلاح الأبيض ومعه حقيبة، وطعن جنديا حاول إيقافه.

وكشف الجيش اللبناني، النقاب عن تفاصيل الهجوم، مؤكدا تحييد المهاجم، ومقتله على يد أحد الجنود بالرصاص.

وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيانا قالت فيه: "بتاريخ 2 يوليو 2022 فجرا في منطقة الريفا- طرابلس، حاول المواطن (ن.م.) اقتحام مركز للجيش حاملا سكينا وحقيبة، وعندما تقدم منه عنصر الحرس لإيقافه، أقدم المواطن على طعنه مرات عدة في أنحاء مختلفة من جسمه..على الفور، أطلق عنصر آخر النار على المعتدي، ما أدى إلى مقتله".

وأضاف الجيش اللبناني في بيانه: "نقل العسكري الجريح إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة وحالته الصحية مستقرة، فيما يجري الكشف على الحقيبة من قبل خبير متفجرات"، لافتا إلى أن "التحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادثة".