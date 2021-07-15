طرابلس وموسكو تدعوان لطرد المرتزقة من ليبيا

تقاطعت الدعوات الروسي مع الليبية بالتاكيد على ضرورة رحيل المرتزقة الاجانب من ليبيا كونهم سببا في التوتر الامني، وخطرا على العملية السياسية

الدبيبة: وجود المرتزقة امر مرفوض

واعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة إن وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية أمر مرفوض وشدد امام مجلس الأمن الدولي في جلسته المخصصة للتطورات في ليبيا، على انسحابهم الفوري وبشكل متزامن.

وقال الدبيبة إن استمرار وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب يشكل خطرا حقيقيا أمام العملية السياسية الجارية حاليا وجهود استمرار وقف إطلاق النار، واستكمال توحيد المؤسسة العسكرية.

وطالب الدبيبة المجتمع الدولي بدعم جهود ليبيا في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والمساهمة في دعم استراتيجية شاملة لتنفيذ برامج التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني وتأمين الحدود

موسكو تؤيد الدعوة الليبية

وايدت موسكو الموقف الليبي معربة عن قلقها إزاء الحضور العسكري الأجنبي في هذا البلد داعية لخروج متزامن لجميع القوات والفصائل الأجنبية

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن "ما يعتبر قضية بالغة الأهمية اليوم هو الحضور العسكري الأجنبي" في ليبيا.

يذكر أن الأطراف الليبية توصلت في جنيف عام 2020 لاتفاق لوقف إطلاق النار، نص على ضرورة انسحاب كافة المقاتلين الأجانب من البلاد في غضون 3 أشهر.