طرد استاذ جامعي غرد ضد محمد بن سلمان

طردت جامعة الملك خالد في السعودية أحد أعضاء هيئة التدريس بعدما اعتبرت ان تغريداته على تويتر فيها اساءة للمكلة ولقيادتها

وقال الناطق باسم الجامعة الدكتور عبد الله حامد انه "تم كف يد الدكتور المتعاقد عن العمل فوراً، وتشكيل لجنة للتحقيق معه".

وأضيف في هذا السياق أن الجامعة تواصلت "مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه".

Go back to your home pic.twitter.com/bXnBkTma6m — HLYA (@HLYA_Q) ١٧ يونيو ٢٠١٩

ولم تكشف وسائل الإعلام السعودية هوية الأستاذ الجامعي، إلا أن إحداها نشرت صورة لحساب "Nawsher khan" الذي كان نشر تغريدة انتقدت بشدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ورد عدد من النشطاء السعوديين على التغريدة بغضب، ودعا أحدهم سلطات بلاده إلى اتخاذ إجراء رادع ضد هذا الأستاذ الذي يعمل في جامعة سعودية وينشر أفكاره السياسية العدوانية وفق تعبيره.