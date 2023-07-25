طريقة السلام بين رئيس الامارات ووزير الداخلية السعودي تثير دهشة مسؤولين غربيين

اثارت طريقة السلام التقليدية لدول الخليج والتي جرت بين الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، ووزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، خلال لقاءهما في المؤتمر الدولي للمناخ والهجرة في العاصمة الإيطالية، دهشة الحاضرين الغربيين

وتقدم الوزير السعودي من بين الجموع الذين التفو حو ل الرئيس محمد بن زايد ليصافحهحيث قبلا بعضهما البعض على الطريقة التقليدية لاهل الخليج وهي عن طريق ملامسة الانف

ووقف ضيوف المؤتمر يراقبون الطريقة الغريبة في المصافحة بين القياديين العربيين وقد بدت على محياهم تعابير الدهشة والاستغراب

وانتشر فيديو المصافحة في مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة واشاد المعلقون على التمسك بالعادات والتقاليد العربية الخليجية في اي مكان وزمان