طريقتان لاستعادة المودعين لاموالهم من المصارف اللبنانية

حددت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون طريقتين اثنتين يمكن للمودعين من خلالهما استعادة اموالهم من البنوك اللبنانية

وقالت القاضية عون عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : الاموال لا يمكن ان تستعاد الا بطريقتين:

إعلان افلاس المصرف

صدور قانون ينظم طريقة إعادة هذه الاموال

وقالت عون “النيابة العامة تدعي، وانا ادعيت باساءة الامانة وتبييض الاموال والافلاس التقصيري” وافادت بانه “عند الادعاء بالافلاس التقصيري على المدعي ان يتابع دعواه امام القضاء المدني لتصفية المصرف”.

لكن القاضية عون اهملت ذكر الطريقة الثالثة التي بات يتبعا مودعون وهي الاقتحام المسلح للبنوك لاخذ ودائعهم.

وبداية يوليو الجاري عدل مصرف لبنان المركزي نظام السحب من الودائع بالعملات الأجنبية لعملاء البنوك ليصبح 400 دولار شهريا فقط بالدولار بدلا من 800 دولار سابقا نصفها بالدولار والنصف الآخر بالليرة اللبنانية، وبذلك يكون مصرف لبنان قد ألغى إمكانية سحب المودع ما يعادل 400 دولار بالليرة من حسابه شهريا.

وبالنسبة للأموال التي سيتم تحويلها بعد 30 يونيو 2023، فسيكون المودع قادر على سحب مبلغ 300 دولار شهريا منها، على ألا يتجاوز إجمالي ما يتم سحبه سنويا 3600 دولار.