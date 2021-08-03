طعن جندي إسرائيلي في تل أبيب وهروب المهاجم

أصيب مساء يوم الإثنين، جندي إسرائيلي بجروح جراء تعرضه للطعن في محطة الحافلات في تل أبيب، بينما لاذ المهاجم بالفرار.

وفرضت السلطات الإسرائيلية حظر نشر على تفاصيل التحقيق في واقعة الطعن.

وقالت منظمة “نجمة داود الحمراء” (طبية غير حكومية)، إن عناصرها الذين وصلوا إلى مكان الحادث وجدوا مصابا بجروح نافذة، وقاموا بنقله إلى مستشفى بيلينسون في المدينة.

وقالت امرأتان وصلتا إلى مكان الحادث في البداية وساعدتا المصاب، إنهما لم تريا المهاجم الذي تمكن من الفرار، وقالت إحداهما لـ “واللا”، إن المصاب تعرض لطعنة واحدة في الصدر.