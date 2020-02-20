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عملية طعن في مسجد شمال لندن واعتقال المهاجم- فيديو

منشور 20 شباط / فبراير 2020 - 04:34
طعن رجل داخل مسجد شمال لندن واعتقال المهاجم

اعلنت شرطة لندن إنها اعتقلت رجلا بعد طعنه شخصا داخل مسجد بالقرب من ريجنتس بارك شمال لندن الخميس.

وقالت الشرطة في بيان إنه "عثر على رجل مصاب بجروح، وقد عولج من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى. ننتظر آخر مستجدات حالته. قُبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل". 

وأضافت الشرطة البريطانية أن "رجلا في السبعين من عمره تعرض للطعن في مسجد شمال لندن، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر".


 


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