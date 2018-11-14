طعن شرطيين اسرائيليين في القدس واصابة المنفذ

أصيب شرطيان إسرائيليان بجروح، مساء الأربعاء، في عملية طعن داخل مركز أمني بمستوطنة “أرمون هنتسيف”، جنوب شرقي القدس.

وأفاد بيان صادر عن الشرطة، أن عناصرها أطلقوا النار على المُهاجم، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، فيما وصفت جراح الشرطيين بـ”الطفيفة”.

ولم يكشف البيان عن هوية المُنّفذ أو مكان وقوع الهجوم بالتحديد، إلا أن القناة العاشرة الإسرائيلية ذكرت أنه وقع داخل المركز.

ومستوطنة “أرمون هنتسيف” مقامة على أراضي بلدة جبل المكبر الفلسطينية المحتلة.