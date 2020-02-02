الشرطة تقتل رجلا طعن عدة اشخاص بالساطور في لندن

قالت وسائل اعلام محلية ان المهاجم كان متسلحا بساطور.



قالت الشرطة البريطانية الأحد إنها أطلقت النار على رجل في جنوب لندن في واقعة تتصل بالإرهاب وتعتقد “أن عددا من الأشخاص تعرضوا للطعن” في الحادث.

وأضافت الشرطة “الشرطة أطلقت النار على رجل في ستريتهام (جنوب لندن). في هذه المرحلة من المعتقد أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن. يجري تقييم الملابسات المحيطة بالواقعة التي تتصل بالإرهاب”.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن شهود قولهم انهم رأوا رجلا يحمل ساطورا وحول جسمه عبوات فضية اللون يطارده رجل امن بملابس مدنية في شارع ستريتهام المزدحم، ولاحقا سمعوا اصوات طلقات نارية ثم شاهدوا رجلا على الارض تغطيه الدماء.

ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف" عن شهود عيان، سماعهم أصوات 3 طلقات نارية على الأقل، أطلقتها الشرطة على الجاني.

ودعت الشرطة لتجنب الذهاب إلى المنطقة، وقالت على صفحتها الرسمية في "تويتر" إن خدمات الطوارئ تتعامل مع حادث وقع في ستريتهام، ووصفت الحادث بالإرهابي، وقالت: "يعتقد أن الرجل قام بطعن عدد من الأشخاص".

