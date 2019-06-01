طفلات حول الزعيم.. بكاء "من شدة الفرح" أم الخوف؟!

ظهرت مجموعة طالبات صغيرات من كوريا الشمالية في صورة جماعية مع زعيم بلادهن كيم جونغ اون، والذي كان يتوسطهن وبدا منتشيا ومبتسما في حين دخلت الطالبات في نوبة بكاء.

وقالت وكالة "تستاك" للأنباء الكورية الشمالية الرسمية ان بكاء الطالبات في مركز رياضي جديد مخصص لتلاميذ المدارس كان "من شدة فرحهن" بزيارة الزعيم لمركزهن.

ولم توضح الوكالة الكورية فى نصها الكتابي المرفق مع الصورة سبب بكاء الفتيات اللواتي كن يرتدين ملابس الجمباز، لكن وسائل إعلام دولية علقت على الصورة بأن البكاء فى حضرة الزعيم الكورى هو تقليد للتعبير عن الشعور بالفرح بلقاء كيم شخصيا.

وقام كيم خلال جولته التي شملت هذا الصرح الرياضي، بزيارة 6 منشآت صناعية مختلفة في ولاية تشاغاندو.

وأشارت وسائل إعلام دولية إلى أن هذه الجولة هي أول ظهور لكيم أمام الجمهور منذ عملية إطلاق الصواريخ التي نفذتها بلاده في 10 ماي/ أيار الماضي.

