طفلة القنيطرة .. الأمن المغربي يعتقل الخاطف وضحيته لم يمسها سوء (فيديو)

أعلنت السلطات المغربية الجمعة، توقيف المشتبه به في خطف طفلة القنيطرة فاطمة الزهراء (5 سنوات)، وذلك بعد ساعات من العثور على الطفلة التي كانت اختفت منذ مساء الخميس.

وكان تسجيل فيديو جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر الطفلة لحظة اختطافها، قد اثار قلقا كبيرا في مدينة القنيطرة الساحلية شمال غربي المغرب، ودفع الأهالي لتشكيل فرق بحث استمرت في العمل طوال الليل في الشوارع والغابات المحيطة.

وقال مصدر في مصالح الأمن في القنيطرة في بيان اورده موقع "اس ان ار تي نيوز" مساء الجمعة، ان "التحريات (..) أسفرت عن تحديد الهوية الكاملة للشخص المشتبه في تورطه في اختطاف طفلة قاصر تبلغ من العمر خمس سنوات، والتي تم العثور عليها صباح اليوم (الجمعة) في وضعية صحية سليمة".

واضاف المصدر انه تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه البالغ من العمر 37 سنة "في قارب للصيد البحري يعمل على متنه، والذي كان قد غادر الميناء ويتواجد في عرض البحر، وهو ما استدعى التنسيق مع الدرك البحري من أجل توقيف المشتبه فيه خلال فترة إبحاره".

وأشار الى ان المشتبه به الذي جرى توقيفه رهن التحقيق "من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والسكر العلني البين والهجرة غير المشروعة".

طفلة القنيطرة لم تُمس بسوء

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قالت في وقت سابق ان "فرقة مكافحة العصابات" التابعة لها تمكنت صباح الجمعة، من العثور على الطفلة فاطمة الزهراء بعد الابلاغ عن اختطافها الخميس في حي الساكنية بمدينة القنيطرة.

🔴#الأمن_الوطني 🇲🇦 يفك خيوط جريمة #اختطاف_طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات بمدينة #القنيطرة وتم اعتقال المشتبه به pic.twitter.com/qbEQ2CiEhI — 🇲🇦عبد العالي الرامي (@erramiabdelali) September 23, 2022

واضافت المديرية انه تم "العثور على الضحية في وضعية صحية عادية وهي على متن حافلة للنقل الحضري بساحة - بئر انزران - بالمدينة".

وقالت انها تعكف على "تفريغ وتحليل تسجيلات كاميرا الحافلة لتحديد هوية الشخص الذي اصطحب الفتاة إلى الحافلة واقتنى لها التذكرة ثم غادر عين المكان"، وايضا "تحصيل كل المعطيات التشخيصية والتعريفية التي رصدتها مختلف كاميرات المراقبة، وكذا إفادات الشهود، وتصريحات عائلة الفتاة الضحية".

صورة طفلة القنيطرة والمشتبه فيه بخطفها

وأشارت المديرية الى انه جرى "التكفل بالفتاة القاصر من طرف خلية التكفل بالنساء التي نقلتها للمستشفى لإخضاعها للفحوصات الطبية اللازمة".

ولاحقا، اظهر مقطع فيديو احتفاء اهل الطفلة فاطمة الزهراء بها اعقاب تسلمهم لها من قبل السلطات.

وكانت كاميرا مراقبة محل بقالة في الحي الذي تقطنه الطفلة، قد اظهرتها آخر مرة وهي تخرج من المحل بصحبة شخص يرتدي قبعة وملابس رياضية بعدما قام باستدراجها عبر شراء الحلوى لها، والذي جرى الاشتباه بكونه هو الخاطف.