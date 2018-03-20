طفلة تخيف قاسم سليماني بقطعة شوكولاتة

قاسم سليماني أشرف على أبرز المعارك في سوريا منذ سنوات

تداول ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر تقديم طفلة إيرانية قطعة شوكولاتة للجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

سليماني، خلال زيارة قام بها قبل أيام إلى مقبرة في مدينة كرمان، وسط البلاد، التقى مجموعة من المواطنين، بينهم طفلة قدمت له الشوكولاتة، إلا أنه ردها إليها، ووضعها بفمها، فيما تناول الشوكولاتة أحد مرافقيه.

وتداولت صفحات إيرانية الفيديو في سياق ترويجي لسليماني، وتعامله الرقيق مع الأطفال، فيما قال معارضون له إن الفيديو يعطي انطباعا عن هاجس الجنرال الإيراني من الاغتيال بـ"السم".

وقال ناشطون إن سليماني أراد التعامل مع "الشوكولاتة" بالشكل الأمثل، إلا أن التفسير الأقرب لتصرفه هو خوفه من "السم".

يشار إلى أن قاسم سليماني (61 عاما) هو ابن محافظة كرمان، ويظهر فيها مرارا خلال العام، في مناسبات عامة وخاصة.