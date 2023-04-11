طفل بريطاني يغتصب سيدتين ويرتكب 7 جرائم جنسية

اتهمت محكمة بريطانية طفل لم يتجاوز الـ 13 من عمره باغتصاب سيدتين بالغتين وارتكاب اكثر من 7 جرائم جنسية خلال 2022 و2023.

واجلت محكمة “شروزبري كراون” الحكم على الطفل الى يوم 5 مايو المقبل حيث من المفترض ان يواجه حكما بالسجن لم تقرر المحكمة مدته بعد ولا يعرف فيما اذا كان الجاني سيقضي عقوبته في مراكز الاحداث المختلطة ام ان هناك طرق اخرى لمعاقبته

ووقعت الجرائم في بلدة “تيلفورد” القريبة من مدينة بيرمنغهام، شمال العاصمة البريطانية لندن وبقيت صورة الطفل غامضة كذلك اسمه او اي شيئ يدل على هويته وفق ما تقتضيه القوانين البريطانية التي تمنع التشهير بالاطفال

وفي اعترافاته اقر الطفل انه كان موجودا في حالات الاغتصاب لكنه تحدث عن وجود شخص اخر ربما كان يمهد وينسق لاتمام العملية امامه ويقول الضحايا ان الطفل كان يلبس زيه المدرسي اثناء ارتكابه الجريمة

