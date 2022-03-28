طفل جزائري يطلب تتويجه بمسابقة للقرآن مرتديا علم فلسطين (فيديو)

فاجأ طفل جزائري منظمي مسابقة لحفظ القرآن كان قد فاز بها للتو، بطلبه ارتداء علم فلسطين خلال تتويجه، معلنا قبل ان يعلن تبرعه بقيمة الجائزة لاطفال قطاع غزة.

واظهر مقطع فيدو الطفل عبد الخالق وهو يطلب من عضو لجنة التحكيم اثناء وقوفه على المسرح، ان يقوم بإلباسه علم فلسطين اثناء منحه جائزة المسابقة التي تنظمها قناة الشروق الجزائرية تحت اسم "مزامير داود".

ولكن عندما كان عضو اللجنة يهم بتسليمه الجائزة فوجئ مرة ثانية بالطفل الفائز يعلن تخليه عن جائزته البالغة قيمتها نحو 2800 دولار، وطلبه من العضو ان يساعده في نقلها الى اطفال فلسطين.

#شاهد| طفل فائز بمسابقة "مزامير داوود" لحفظة القرآن الكريم في #الجزائر طلب تتويجه بعلم فلسطين وقدّم جائزته المالية لأطفال فلسطين وغزة ! pic.twitter.com/JwLSSlx4wJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 28, 2022

وقال خلال وقوفه على المسرح: "أفديها بروحي.. كل شيء يهون في سبيل فلسطين"، وذلك بعدما سأله الشيخ المنظم عما إذا كان سيحتاج هذا المال لشراء أي شيء آخر.

وقال كذلك موجهاً خطابه لأطفال فلسطين: "إن كل أطفال الجزائر معكم، ولن يهدأ لنا بال حتى نصلي معكم في القدس والمسجد الأقصى".