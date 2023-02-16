طفل سوري يدعو لتعيين جده بديلا لغوتيريش

دعا طفل سوري في احتجاج فردي العالم لتعيين جده امينا عاما للامم المتحدة بدلا من أنتونيو غوتيريش المتهم والمنظمة الدولية بالتقصير في اغاثة متضرري الزلزال في سوريا, حيث ان مدينة سورية محاصرة منذ 10 سنوات قدمت مساعدات اكثر من الامم المتحدة

ورفع الطفل السوري ورقة كتب عليها بأن عشائر دير الزور أرسلت 76 شاحنة مساعدات إلى شمال غرب البلاد، بينما أرسلت الأمم المتحدة 15 شاحنة فقط!، ودعا الأمم المتحدة إلى انتخاب جده حسين أمينا عاما للمنظمة بدل أنتونيو غوتيريش

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للقافلات القادمة من دير الزور وقد تكدست بالمساعدات والبضائع ، وحملت أغطية ومواد غذائية وإمدادات طبية وخيام، قادمة من منطقة تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

كان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، أقر بفشل المنظمة في مساعدة آلاف المدنيين السوريين