طفل فلسطيني يرفض مواجهة قاتل عائلته "خوفًا أن يحلم به"

كان من المقرر أن تعقد المحكمة المركزية الإسرائيلية جلسة خاصة بحضور الطفل أحمد دوابشة للإدلاء بشهادته حول جريمة إحراق أسرته على يد مستوطن عام2015، لكنه رفض.

وجاء رفض الطفل دوابشة الحضور لمواجهة قاتل عائلته، لخوفه من "أن يحلم بالمجرمين قتلة عائلته"، بينما سيقدم الجد حسين دوابشة إفادة عن ابنته ريهام ومعاناة أحمد اليومية، وفق مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان.

كما سيتحدث أمام الحكمة عم الطفل نصر دوابشة عن أخيه الشهيد سعد وطفله علي اللذيْن استشهدا بالجريمة.

وسبق أن دانت محكمة إسرائيلية في 18 مايو المنصرم المستوطن عميرام بن لوئيل بجريمة قتل أبناء عائلة دوابشة (الأب سعد، والأم رهام والرضيع علي) حرقاً، والتي نفذها مع اثنين آخرين من المستوطنين حينما هاجموا قرية دوما القريبة من نابلس في 30 يوليو/تموز من عام 2015، وأضرموا النار في بيتين في القرية.