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طلاب أمريكيون ينتقدون هيلي بسبب مواقفها من المجازر الإسرائيلية

طلاب أمريكيون ينتقدون هيلي بسبب مواقفها من المجازر الإسرائيلية
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