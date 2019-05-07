طلاب الجزائر يحتجون في اول تظاهرة رمضانية

تظاهر الالاف من الطلاب الجزائريين مع أساتذتهم وسط العاصمة الجزائرية في أول مظاهرة خلال شهر رمضان، للمطالبة برحيل رموز "النظام" ومحاسبة الفاسدين.

وردّد الطلاب شعاراتهم المعتادة "ارحلوا جميعا" وكذلك "ماكنش انتخابات ياالعصابات" بمعنى (لا يوجد انتخابات يا نظام العصابات)

وتجمع المحتجون امام مقر الجامعة المركزية غير بعيد عن ساحة البريد المركزي، نقطة التقاء كل المتظاهرين منذ انطلاق الاحتجاجات في 22 شباط/فبراير، قبل ان يلتحق بهم الآلاف من مختلف الجامعات.

جاءت تظاهرة الطلاب غداة اعتقال وسجن ثلاثة من أبرز وجوه نظام بوتفليقة المستقيل في 2 نيسان/أبريل، وهم شقيق الرئيس ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة ومسؤولا الاستخبارات سابقا، الفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق.

وأشار الطلاب إلى ذلك بلافتة كبيرة حملت صور الفريق مدين وسعيد بوتفليقة مع صورة قايد صالح، مع عبارة "مافيا4".