طلب جديد من أجل حرق القران مجددا في السويد

قالت قناة SVT التلفزيونية أن الشرطة في السويد تلقت 3 طلبات من أجل تنظيم مظاهرات في ستوكهولم وهلسنجبورج يتضمنها حرق كتب سماوية .

وبحسب القناة فتتلخص إحدى الفعاليات في حرق القرآن أمام مسجد ستوكهولم يرغب مقدمو الطلب بتنفيذها في أسرع وقت ممكن.

وأفادت مقدمة الطلب البالغة من العمر 50 عاما للقناة انها قررت لعب دور الطرف المنظم لفعالية جديدة، بعد عملية حرق المصحف الأسبوع الماضي، حيث زعمت المذكورة أن الاحتجاجات التي جرت في العالم ضد السويد على خلفية حرق المصحف الأخيرة غير عادلة.

ويمكن الطلب الآخر في حرق التوراة والإنجيل في 15 يوليو أمام السفارة الإسرائيلية حيث يرمي صاحب الطلب وهو مواطن يبلغ من العمر 30 عاما، القيام بهذا الإجراء ردا على حرق القرآن الأسبوع الماضي كفعالية رمزية لتأكيد حرية التعبير من وجة نظره.

وقام الأسبوع الماضي سويدي متطرف من أصول عراقية تحت حماية السلطات وأمام نحو 200 مسلم، على تمزيق وحرق القرآن خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.

