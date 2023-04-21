طن من الكوكايين يطفو في القناة الإنجليزية

ضبطت الشرطة في بريطانيا أزيد من طن من مادة الكوكايين المخدرة وهي طافية في القناة الإنجليزية، حيث عثر في صباح يوم الأربعاء على عدد من الطرود في البحر.

وأكد اختبار الطب الشرعي أنها تحتوي على كوكايين ووزنها يقدر بطن واحد.

وأشارت وزارة الداخلية إلى إن التحقيقات جارية مؤكدة في الوقت ذاته استمرار العمل لوقف وصول هذه المواد غير القانونية إلى شواطئنا وتدمير المجتمعات.

وأوضح رئيس العمليات في قوات الحدود ستيف دان أن هذه المضبوطات ترسل رسالة واضحة إلى أي شخص مستعد لتهريب المخدرات غير المشروعة إلى البلاد بأننا لا نزال ملتزمين محاربة سلاسل توريد المخدرات العنيفة والاستغلالية في كثير من الأحيان.

