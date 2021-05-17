طهران: المباحثات الإيرانية السعودية متواصلة

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن "المباحثات الإيرانية السعودية متواصلة وتشمل قضايا ثنائية وإقليمية ودولية".

وأشار سعيد خطيب زادة أنه "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن طلب إيران من السعودية مساعدتها في بيع النفط والتحايل على العقوبات الأمريكية".

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، قد قال الأسبوع الماضي، إن "المباحثات الإيرانية السعودية مستمرة حتى التوصل إلى نتائج".

وأضاف ربيعي: "مباحثاتنا مع السعودية كانت إيجابية، وهناك بوادر إيجابية لحل الخلافات بين البلدين"، مشيرا إلى أن "طهران والرياض بحثتا القضايا الثنائية والإقليمية خلال جولتين من المباحثات حتى الآن".