طهران: بدء الخطة الثانية من تخفيض التزامات "الاتفاق النووي"

أكدت طهران اليوم أنها ستعلن غدا في تقرير عن الخطوة الثانية في إطار تخفيض التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن السنة الماضية.

ووفق التلفزيون الإيراني سيصدر الإعلان عن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في تقرير يشرح كذلك الإجراءات التي تمت خلال الخطوة الأولى في زيادة ذخائر اليورانيوم منخفض التخصيب وإعادة تصميم مفاعل أراك للماء الثقيل وعملية زيادة إنتاج الماء الثقيل.

وذكرت وكالة "تسنيم" أن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلن غدا، من مفاعل أراك للماء الثقيل، عن الخطوات التحضيرية التي اتخذت للتخفيض أكثر من التزامات طهران المتعلقة بالاتفاق".

يذكر أن المجلس الإيراني الأعلى للأمن القومي كان أكد في بيان بتاريخ 8 مايو الماضي أن إيران ستوقف بعض إجراءاتها في الاتفاق النووي بدءا من تاريخ 8 مايو.

وأوضح البيان أن إيران لا تعتبر نفسها حاليا ملتزمة بمراعاة القيود المتعلقة بالاحتفاظ باحتياطي اليورانيوم المخصب، واحتياطي الماء الثقيل.

كما أشار البيان إلى إعطاء مهلة 60 يوما للدول المتبقية في الاتفاق النووي لتنفيذ التزاماتها، خاصة في المجالين المصرفي والنفطي.

وقال مصدر في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتاريخ 15 مايو، إن المنظمة ستتابع بجدية وقف البرامج المتعلقة بمراعاة سقف إنتاج اليورانيوم المخصب، وكذلك إنتاج الماء الثقيل من دون قيود في منشأة اراك