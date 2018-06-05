محطة نطنز النووية جاهزة لمئات الآلاف من وحدات الفصل لتخصيب اليورانيوم

صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، بأن طهران بدأت تستعد لصناعة أجهزة طرد مركزي متطورة، مضيفا أن مركز إنتاج هذه الأجهزة سيكون جاهزا خلال أسابيع أو شهور.

وقال صالحي في تصريح، اليوم الثلاثاء، إن محطة نطنز النووية جاهزة لمئات الآلاف من وحدات الفصل لتخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أنه يوجد لدى بلاده العديد من الخطط والسيناريوهات الجاهزة في حال انهيار الاتفاق النووي.

وشدد على أن طهران لن تقبل باتفاق نووي ناقص، مؤكدا في الوقت ذاته أن الإجراءات الإيرانية الجديدة لا تتعارض مع هذا الاتفاق. كما اتهم صالحي الغرب بأنه لا يريد أن تستفيد إيران من قدراتها في التقنية النووية.

وأضاف: أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن رسالة أمس بإجراءاتنا الجديدة التي بدأناها اليوم.