طهران تبحث عن وساطة مع واشنطن

بدأت ايران رحلة البحث عن وساطة تحول ضد شن الولايات المتحدة حربا عليها، على الرغم من اللهجة المتشددة التي ظهرت على خطابها خلال الساعات القليلة الماضية

وعرض وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، على جميع دول خليجية مقترحات لتوقيع معاهدة "عدم الاعتداء" وقال من بغداد ان "إيران تريد أفضل العلاقات مع دول الخليج" مرحبا باي وساطة بين بلاده واميركا، وهو ما ابداه وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم الذي اكد استعداد بغداد للعب هذا الدور منوها الى وقوف بلاده الى جانب ايران

وتاتي التحركات الايرانية الى الكويت والعراق وقطر وسلطنة عمان في الوقت الذي يدأت الخيارات تضيق أمام طهران، وتخشى جرها مهزومة الى المفاوضات، ويبدو انها تريد الذهاب وهي في حالة سلم.

ووفق صحيفة القبس الكويتية فان ظريف يريد من خلال جولته تحقيق أمرين: الأول ضمان تحييد القواعد الاميركية في دول الخليج في حال نشوب أي مواجهة مع اميركا، والآخر فتح نافذة لانطلاق مفاوضات مع دول خليجية، تمهد للدخول بطريقة مشرفة في محادثات مع الولايات المتحدة».