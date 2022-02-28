طهران تحدد 3 قضايا عالقة في مفاوضات فيينا

حددت ايران 3 قضايا مهمة لا تزال عالقة في المحادثات النووية الجارية في فيينا منذ أشهر، واشارت الى امكانية العودة الى اتفاق 2015 الذي انسحب منه الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب ورهنت ذلك اذا اتخذت القوى الغربية قرارا سياسيا لحل تلك القضايا الرئيسية

ورجح المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي إن التوصل إلى اتفاق جيد أمر ممكن مشيرا الى 3 قضايا قضايا رئيسية، لم يحددها، لم تتخذ أميركا والقوى الأوروبية قرارات سياسية بشأنها

واشار زادة الى ان مسودة الاتفاق النهائي باتت جاهزة، إلا أن الأميركيين لم يتخذوا بعد قرارا سياسيا بعض القضايا

وكان أكثر من دبلوماسي مطلع على أجواء فيينا، أعلن سابقا أن المفاوضين توصلوا إلى ما يشبه المسودة النهائية، إلا أن بعض النقاط لا تزال قيد البحث. فيما يرى مراقبون أن من ضمن تلك النقاط العقوبات والضمانات، لاسيما أن طهران تطالب بأن تقدم واشنطن ضمانة بعدم الانسحاب مجددا من أي اتفاق محتمل، كما حل مع الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب، وهو ما ترفضه حتى الآن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.