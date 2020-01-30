طهران تدعو باريس لعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، الحكومة والشرطة في فرنسا، إلى الامتناع عن استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين ومراعاة حقوقهم القانونية

ونشرت الخارجية الإيرانية في صفحتها على موقع "تويتر" مقطع فيديو عن تعامل الشرطة الفرنسية مع المتظاهرين بعنف، وكتبت: "ندعو الحكومة والشرطة في فرنسا للامتناع عن استخدام القوة والعنف السافر في مواجهة التظاهرات المهنية والقانونية والهادئة وغير المسلحة للمحتجين ومراعاة حقوقهم".

ووقعت أول أمس الثلاثاء اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ورجال الإطفاء الذين يحتجون في العاصمة باريس، ضد ظروف العمل والأجور ومكافأة المخاطر لرجال الاطفاء، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز وخراطيم المياه على المحتجين من رجال الإطفاء.

وتتواصل في فرنسا، تظاهرات لزيادة الضغط على الحكومة عبر إضرابات جديدة دعت نقابات العمال من خلالها إلى شل الحركة في البلاد في مختلف القطاعات، وأهمها المواصلات، احتجاجا على مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد الذي عرضته الحكومة.

ونظمت النقابات مظاهرات في باريس وضواحيها، كما في عدة مدن فرنسية، تنديدا بهذا الإصلاح الذي تصر الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون على المضي في تنفيذه، وقالت النقابات إن نحو 800 ألف متظاهر نزلوا إلى شوارع المدن الفرنسية دون احتساب أولئك الذين تظاهروا في العاصمة باريس.