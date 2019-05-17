طهران تدعو لمفاوضات مع واشنطن في قطر وتعرض خياراتها للرد العسكري

في اول رد يعبر عن خضوع ايراني ورغبه في تفادي ضربة عسكرية اميركية وعجز عن مواجهة الهجوم، فقد دعا رئیس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة، إلى محادثات مع الادارة الاميركية في قطر أو العراق

وكتب حشمت الله فلاحت بيشة، على صفحته الخاصة في "تويتر": "هناك طرف ثالث يستعجل اندلاع الحرب بين طهران وواشنطن".

بالاترین مقامات ایران و آمریکا جنگ را رد کرده اند اما بازیگران ثالثی برای ویران کردن بخش بزرگی از دنیا عجله دارند.باید یک میز قرمز در عراق یا قطر از مسولان دو طرف تشکیل شود.کار ویژه این میز مدیریت تنش است. — حشمت الله فلاحت پیشه (@drfalahatpishe) ١٧ مايو ٢٠١٩

وقال فلاحت بيشة إنه "على الرغم من نفي كبار المسؤولين في إيران وأمريكا النية لإشعال الحرب، إلا أن هناك جهة ثالثة، على عجلة لتدمير قسم كبير من العالم".

وكان الرئيس الاميركي قد اعلن ان رقم هاتفه موجود لدى السويسريين وانه مستعد لتلقي اتصالات من الايرانيين الراغبين في تقديم التنازلات

في المقابل فقد نشرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، فيديو قالت إنه يبين أحد سيناريوهات الرد على أي عدوان عسكري أمريكي. وبحسب الفيديو، فإن ما يدعيه البنتاغون من أن حاملة الطائرات الأمريكية والسفن المرافقة لها يمكنها تدمير 2000 هدف، لن يحول دون استهدافها وتدميرها، من خلال مهاجمتها بمجموعة كبيرة من الزوارق الحربية السريعة، والقذائف الصاروخية.

كما يظهر الفيديو استخدام الصواريخ الباليستية، والتي قالت الوكالة إنها تتميز بدقة عالية في إصابة الهدف، وكذلك عدد كبير من صواريخ كروز.