طهران تستدعي مبعوث الكويت للاحتجاج على اجتماع مناهض للإيرانيين

قالت وزارة الخارجية الإيرانية على موقعها الإلكتروني في بيان إن إيران استدعت مبعوث الكويت في طهران السبت للاحتجاج على اجتماع مسؤولين كويتيين مع ممثل "جماعة إرهابية" واستضافة اجتماع "مناهض للإيرانيين".

ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن الجماعة المعنية أو المسؤولين الكويتيين الذين اجتمعوا بممثل الجماعة.

وقال ممثل وزارة الخارجية الإيرانية لشؤون الخليج في البيان "هذه التصرفات تمثل تدخلا واضحا في الشؤون الداخلية لجمهورية إيران الإسلامية وانتهاكا لمبدأ علاقات حسن الجوار والتصريحات الودية من المسؤولين الكويتيين".

