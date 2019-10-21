طهران تقر باتصالات مع الامارات

اقرت الخارجية الإيرانية بوجود زيارات متبادلة بين المسؤولين الإيرانيين والإماراتيين واكدت انها تبحث عن الحد من التوتر وانها ترحب بمثل تلك الاتصالات

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي خلال مؤتمر صحفي: تم إرسال مبادرة السلام في مضيق هرمز إلى زعماء الدول المعنية ونأمل انضمامهم إليها

وتشهد العلاقات بين أبو ظبي وطهران توترا مستمرا بسبب الجزر الثلاث المتنازع عليها (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وتقول الإمارات إن إيران تحتلها.

وتفاقم التوتر بين البلدين على خلفية الصراع المحتدم في اليمن منذ نحو خمسة أعوام بين القوات الحكومية مدعومة بالتحالف السعودي الإماراتي رغم انسحابها جزئيا مؤخرا، وبين المسلحين الحوثيين الذين تُتهم إيران بدعمهم.

والخميس الماضي قالت الرئاسة الإيرانية إن الإمارات تقدمت بمبادرة لتسوية القضايا السياسية بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن رئيس مكتب رئاسة الجمهورية محمود واعظي قوله إن "السياسة الخارجية لإيران كانت على الدوام تتمثل في إقامة علاقات ودية مع دول الجوار".

وأضاف واعظي أن "كافة الدول -حتى تلك المتوافقة مع السياسات الأميركية في المنطقة- تتطلع إلى حل القضايا السياسية العالقة وإقامة علاقات مبنية على الصداقة مع إيران".

وتابع أن "أدبيات السعودية فيما يتعلق بإيران تغيرت خلال السنوات الأخيرة".واتهم المسؤول الإيراني الساسة الأميركيين "بالسعي وراء استنزاف أموال الدول العربية"، وقال "إنهم لا يقدمون المساعدة لهذه الدول في الظروف الحرجة".