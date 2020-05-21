طهران تندد بعقوبات واشنطن الجديدة

دانت الخارجية الإيرانية قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل مؤسسات وشخصيات عسكرية وقضائية، واعتبرتها دليلا على فشل الإجراءات العقابية الأمريكية السابقة

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريحات صحفية اليوم الخميس إن إضافة شخصيات غير اقتصادية إلى لائحة العقوبات الأمريكية مؤشر على إخفاق العقوبات السابقة بالكامل.

وأضاف أن هذه العقوبات تعتبر خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة محاسبة واشنطن على مثل هذه الانتهاكات.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت أمس الأربعاء حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف 9 شخصيات، بينهم وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، و3 كيانات.