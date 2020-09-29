طهران: حديث السعودية عن تفكيك خلية دربها "الحرس الثوري" لا قيمة له

قال التلفزيون الإيراني اليوم الثلاثاء، إن إيران وصفت حديث السعودية عن تفكيكها خلية إرهابية دربتها طهران بأنه “لا قيمة له”.

كانت السعودية قد قالت أمس الاثنين إنها فككت في سبتمبر/ أيلول خلية إرهابية تلقت تدريبا من الحرس الثوري الإيراني، واعتقلت 10 أشخاص وضبطت أسلحة ومتفجرات.

ونقل التلفزيون عن سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله: “اتهامات حكام السعودية المكررة التي لا قيمة لها ليست هي السبيل لتحقق الرياض أهدافها. وعلى السعودية بدل بث السيناريوهات التافهة التي تتلقاها، أن تختار طريق الصدق والحكمة”