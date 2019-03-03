طهران: زيارات نتنياهو العبثیة لن تؤثر على الوجود الإيراني في سوريا

العاصمة الايرانية طهران

أكدت طهران أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته العاصمة الروسية موسكو أواخر الشهر الماضي، "لن تؤثر على الوجود الإيراني في سوريا".

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: "تصريحات نتنياهو وأعماله وزياراته العبثیة لن تؤثر على التواجد الإيراني في سوريا. إيران ستواصل تقديم الدعم للحكومة السورية طالما بقيت هي تطلب ذلك".

وأضاف: "الجيش السوري والحشد الشعبي وأنصار الله والمقاتلون الإيرانيون أثبتوا أن الغرب ليس مركز العالم، وأن القوة الأمريكية نمر من ورق وقابل للانهيار".

وفي ما يتعلق بمنظومة إيران الصاروخية، قال المسؤول الإيراني إن طهران "لن تفاوض أحدا أو تستأذن أي دولة في ما يخص مدى وقدرة تدمير ودقة إصابة ووتيرة بناء منظومتها الصاروخية".

وكان نتنياهو قد توعد في زيارته الأخيرة إلى موسكو الشهر الماضي، بأن تواصل بلاده العمل من أجل "صد الوجود العسكري الإيراني في سوريا".