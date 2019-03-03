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طهران: زيارات نتنياهو العبثیة لن تؤثر على الوجود الإيراني في سوريا

طهران: زيارات نتنياهو العبثیة لن تؤثر على الوجود الإيراني في سوريا
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