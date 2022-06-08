طهران سترد بشكل "حاسم ومتناسب" على قرار الوكالة الذرية

اعلنت ايران انها سترد بشكل "حاسم ومتناسب" على القرار الذي اتخذته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويطالبها بالامتثال لالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي.

وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بأغلبية كبيرة ينتقد إيران، على عدم تعاونها ورفضها تفسير وجود آثار يورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب على تويتر: "مسببو هذا القرار يتحملون مسؤولية نتائج هذه الخطوة"، مؤكدا أن "الرد الإيراني سيكون حاسما ومتناسبا".

وأشار إلى أن أميركا والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، "بذلت جهودا لاستصدار قرار ضد طهران كصاحبة أكثر برنامج نووي سلمي شفاف على صعيد العالم، وذلك بناء على سوء محاسباتها وتلقيها استشارات خاطئة"، مشيرا إلى أن "أميركا والترويكا الأوروبية قدمت أهدافها قصيرة الأمد على مكانة الوكالة".

وأعرب مندوب السعودية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا عبد الله بن خالد بن سلطان عن ترحيب الرياض بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال بن خالد في تغريدة عبر "تويتر" إن المملكة "ترحب بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تم اعتماده اليوم خلال مداولات المجلس، والذي يشدد على وجوب امتثال إيران لالتزاماتها في اتفاق الضمانات وضرورة تعاونها مع الوكالة لحل كافة الإشكاليات النووية المعلقة".

ترحب المملكة بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تم اعتماده اليوم خلال مداولات المجلس، والذي يشدد على وجوب امتثال إيران لالتزاماتها في اتفاق الضمانات وضرورة تعاونها مع الوكالة لحل كافة الإشكاليات النووية المعلقة. — عبدالله بن خالد بن سلطان / Abdullah bin Khaled (@aksa_alsaud) June 8, 2022

وفي وقت سابق، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالموافقة على القرار من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن اعتماد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران سيعطل المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمة الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن روسيا لن تنضم إلى قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران إذا تم تبنيه في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة.